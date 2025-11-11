DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.502 -0,1%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,05 +1,6%Gold4.130 +0,3%
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Dienstagabend freundlich

11.11.25 20:23 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Dienstagabend freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Honeywell. Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 200,72 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 200,72 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Honeywell-Aktie bei 200,72 USD. Mit einem Wert von 196,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 431.837 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 242,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 17,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (179,47 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Honeywell-Aktie 10,59 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Honeywell-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,31 USD.

Honeywell veröffentlichte am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Honeywell wird am 29.01.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Honeywell-Aktie in Höhe von 10,29 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Honeywell-Aktie stärker: Erwartungen im dritten Quartal geschlagen

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

