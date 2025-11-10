DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.316 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell gewinnt am Montagnachmittag

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Honeywell gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Honeywell-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 194,59 USD.

Honeywell
167,40 EUR -0,92 EUR -0,55%
Um 15:52 Uhr stieg die Honeywell-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 194,59 USD. Bei 195,59 USD erreichte die Honeywell-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 194,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.063 Honeywell-Aktien.

Am 13.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Honeywell-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 179,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,37 USD an Honeywell-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,29 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Honeywell am 23.10.2025. Das EPS wurde auf 2,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 2,16 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 10,41 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Experten taxieren den Honeywell-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,21 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

