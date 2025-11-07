Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Freitagabend leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Honeywell. Das Papier von Honeywell befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,9 Prozent auf 194,19 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,9 Prozent auf 194,19 USD. Der Kurs der Honeywell-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 193,75 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 196,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 288.325 Honeywell-Aktien.
Am 13.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,50 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 19,92 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 179,47 USD am 10.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,58 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Honeywell-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,29 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Honeywell 4,37 USD aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Honeywell am 23.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,16 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,41 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Honeywell einen Umsatz von 9,73 Mrd. USD eingefahren.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Honeywell wird am 29.01.2026 gerechnet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Honeywell-Gewinn in Höhe von 10,21 USD je Aktie aus.
Alle: Alle Empfehlungen