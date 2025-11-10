DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,57 +5,4%Nas23.530 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1562 ±0,0%Öl64,00 +0,5%Gold4.114 +2,8%
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Montagabend freundlich

10.11.25 20:23 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Honeywell. Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 195,60 USD.

Honeywell
167,40 EUR -0,92 EUR -0,55%
Um 20:08 Uhr sprang die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 195,60 USD zu. Die Honeywell-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 195,72 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 194,99 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 333.298 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 179,47 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,25 Prozent würde die Honeywell-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,29 USD. Im Vorjahr erhielten Honeywell-Aktionäre 4,37 USD je Wertpapier.

Honeywell gewährte am 23.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 2,16 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,41 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,73 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,21 USD je Honeywell-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Honeywell

DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.07.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.04.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2015Honeywell International NeutralUBS AG
19.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
09.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2006Honeywell DowngradeJP Morgan
27.04.2006Update Honeywell International Inc.: UnderweightJP Morgan

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Honeywell nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen