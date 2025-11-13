Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Honeywell im Fokus

Die Aktie von Honeywell zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Honeywell-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 202,22 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Honeywell-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 202,22 USD. Die Honeywell-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 202,63 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 201,27 USD. Bisher wurden heute 72.805 Honeywell-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 241,68 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,51 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 179,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Honeywell-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,20 USD ausgeschüttet werden.

Honeywell ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,16 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Honeywell veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,25 USD je Honeywell-Aktie belaufen.

