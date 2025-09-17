DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.164 +0,3%Nas22.483 +1,0%Bitcoin99.617 +1,2%Euro1,1785 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.645 -0,4%
Kursverlauf

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Abend mit Einbußen

18.09.25 20:25 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Abend mit Einbußen

Die Aktie von Honeywell gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Honeywell-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 210,99 USD ab.

Die Honeywell-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 210,99 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Honeywell-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 210,29 USD aus. Bei 211,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 479.901 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,50 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,93 Prozent könnte die Honeywell-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 179,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Honeywell-Aktie damit 17,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,50 USD. Im Vorjahr erhielten Honeywell-Aktionäre 4,37 USD je Wertpapier.

Am 24.07.2025 äußerte sich Honeywell zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10,35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Honeywell veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,56 USD je Honeywell-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

