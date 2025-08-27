Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Freitagabend im Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Honeywell gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Honeywell-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 220,11 USD abwärts.

Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 220,11 USD. In der Spitze fiel die Honeywell-Aktie bis auf 219,80 USD. Bei 221,07 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Honeywell-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 196.236 Stück gehandelt.

Am 13.11.2024 markierte das Papier bei 242,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,17 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 179,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Abschläge von 18,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Honeywell-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,37 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,50 USD aus.

Honeywell veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Honeywell noch ein Gewinn pro Aktie von 2,36 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Honeywell im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Honeywell-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

