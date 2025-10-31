Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Honeywell gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 201,03 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 201,03 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Honeywell-Aktie bisher bei 201,76 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 198,87 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 183.520 Honeywell-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,50 USD. Dieser Kurs wurde am 13.11.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Honeywell-Aktie 20,63 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Honeywell-Aktie 10,72 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Honeywell-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,27 USD aus.

Am 23.10.2025 hat Honeywell in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Honeywell ein EPS von 2,16 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 10,41 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 9,73 Mrd. USD umgesetzt.

Honeywell wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Honeywell ein EPS in Höhe von 10,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

