Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Die Aktie von Honeywell zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 201,46 USD zu.

Die Honeywell-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 201,46 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Honeywell-Aktie bisher bei 201,76 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 198,87 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Honeywell-Aktien beläuft sich auf 454.322 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,50 USD. Dieser Kurs wurde am 13.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Derzeit notiert die Honeywell-Aktie damit 12,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Honeywell-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,27 USD ausgeschüttet werden.

Honeywell gewährte am 23.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Honeywell hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,41 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Honeywell am 29.01.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Honeywell ein EPS in Höhe von 10,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

