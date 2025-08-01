HSBC Aktie News: HSBC am Donnerstagabend mit Einbußen

HSBC im Fokus

Die Aktie von HSBC gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die HSBC-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 65,29 USD nach.

Um 20:05 Uhr rutschte die HSBC-Aktie in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 65,29 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die HSBC-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,05 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,11 USD. Von der HSBC-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92.059 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,77 USD erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HSBC-Aktie damit 0,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 42,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HSBC-Aktie 35,09 Prozent sinken.

HSBC-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,37 USD aus.

HSBC ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,32 USD, nach 1,75 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,57 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HSBC-Aktie in Höhe von 6,85 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

HSBC-Aktie in Rot: Gewinn bricht ein und bleibt hinter den Erwartungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

AMD-Aktie steigt: AMD hebt KI-Chippreise in Konkurrenz mit NVIDIA an - Cathie Wood kauft zu