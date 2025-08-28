DAX23.929 -0,5%ESt505.360 -0,7%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.490 -0,3%Nas21.482 -1,0%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1700 +0,2%Öl68,09 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Fokus auf Aktienkurs

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC verbilligt sich am Nachmittag

29.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HSBC. Die HSBC-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 64,33 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,00 EUR -0,06 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von HSBC gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 64,33 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der HSBC-Aktie ging bis auf 64,20 USD. Bei 64,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.230 HSBC-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 66,04 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HSBC-Aktie 2,67 Prozent zulegen. Bei 42,38 USD fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,12 Prozent könnte die HSBC-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass HSBC-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,37 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete HSBC 3,28 USD aus.

HSBC ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 37,57 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,75 Mrd. USD umgesetzt.

HSBC wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte HSBC möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HSBC ein EPS in Höhe von 6,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

HSBC-Aktie in Rot: Gewinn bricht ein und bleibt hinter den Erwartungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

AMD-Aktie steigt: AMD hebt KI-Chippreise in Konkurrenz mit NVIDIA an - Cathie Wood kauft zu

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

