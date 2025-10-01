DAX24.117 +1,0%Est505.583 +1,0%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.647 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1751 +0,1%Öl65,36 -2,5%Gold3.871 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
IBM im Blick

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag verlustreich

01.10.25 16:09 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag verlustreich

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 281,75 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
240,30 EUR -2,70 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die IBM-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 281,75 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 280,20 USD. Bei 280,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77.110 IBM-Aktien.

Bei 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 4,85 Prozent niedriger. Bei 203,61 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,70 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 16,98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 12,71 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Kombination von KI und Blockchain: Anwendungsmöglichkeiten, Herausforderungen und Lösungsansätze

In eigener Sache

Übrigens: IBM und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025IBM SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2024IBM HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IBM Corp. (International Business Machines) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen