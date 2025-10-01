IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag verlustreich

IBM im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 281,75 USD nach.

Die IBM-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 281,75 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 280,20 USD. Bei 280,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77.110 IBM-Aktien.

Bei 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 4,85 Prozent niedriger. Bei 203,61 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,70 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 16,98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 12,71 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Kombination von KI und Blockchain: Anwendungsmöglichkeiten, Herausforderungen und Lösungsansätze