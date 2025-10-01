IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochabend mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 283,49 USD.

Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 283,49 USD. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 284,59 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 280,20 USD. Zuletzt wechselten via New York 197.806 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 296,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 203,61 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,70 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,67 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 16,98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,77 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2027 12,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

