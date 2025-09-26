IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Abend auf grünem Terrain

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 283,67 USD.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:06 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 283,67 USD. Bei 286,01 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 280,88 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 357.980 IBM-Aktien.

Am 26.06.2025 markierte das Papier bei 296,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 203,61 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,22 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,70 USD, nach 6,67 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 23.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,98 Mrd. USD im Vergleich zu 15,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte IBM die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 12,71 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

