IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 282,11 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 282,11 USD. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 282,47 USD. Bei 280,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 140.262 IBM-Aktien.

Am 26.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 296,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 4,96 Prozent Luft nach oben. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 203,61 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 27,83 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,70 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,00 USD je IBM-Aktie aus.

Am 23.07.2025 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 16,98 Mrd. USD gegenüber 15,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2027 12,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Kombination von KI und Blockchain: Anwendungsmöglichkeiten, Herausforderungen und Lösungsansätze

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen