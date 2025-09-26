DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.277 +0,1%Nas22.552 +0,3%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,68 -3,0%Gold3.826 +1,7%
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase? Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus
Profil
Kursentwicklung im Fokus

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagabend mit Verlusten

29.09.25 20:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 281,75 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 281,75 USD. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 281,16 USD nach. Mit einem Wert von 286,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 266.747 IBM-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2025 auf bis zu 296,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 4,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 203,61 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 27,73 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,70 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,67 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,00 USD.

IBM gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,98 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2027 auf 12,71 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Kombination von KI und Blockchain: Anwendungsmöglichkeiten, Herausforderungen und Lösungsansätze

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumMeistgelesen
mehr Analysen