IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM wird am Montagnachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 281,96 USD ab.

Die IBM-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 281,96 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 281,59 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 286,00 USD. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 135.313 Aktien.

Am 26.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 296,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2024 bei 203,61 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 38,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,70 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,98 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15,77 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2027 auf 12,71 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Kombination von KI und Blockchain: Anwendungsmöglichkeiten, Herausforderungen und Lösungsansätze

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen