IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagabend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 240,21 USD.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 240,21 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 238,29 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 240,11 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 240.439 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2025 auf bis zu 296,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 18,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 198,78 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Mit Abgaben von 17,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,69 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,67 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

Am 23.07.2025 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,98 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 11,16 USD je Aktie aus.

