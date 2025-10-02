IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagabend mit Kursabschlägen
Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 286,09 USD abwärts.
Die IBM-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 286,09 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 283,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 286,46 USD. Zuletzt wurden via New York 232.032 IBM-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 296,10 USD. Dieser Kurs wurde am 26.06.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 3,50 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2024 bei 203,61 USD. Mit einem Kursverlust von 28,83 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,70 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.
Am 23.07.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 16,98 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 15,77 Mrd. USD umsetzen können.
IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Am 28.10.2026 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 12,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Kombination von KI und Blockchain: Anwendungsmöglichkeiten, Herausforderungen und Lösungsansätze
