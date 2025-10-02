IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 285,96 USD abwärts.

Die IBM-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 285,96 USD. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 285,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 286,46 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 93.590 IBM-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 296,10 USD. Dieser Kurs wurde am 26.06.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 3,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 203,61 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 28,80 Prozent Luft nach unten.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,70 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

Am 23.07.2025 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,98 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2027 auf 12,71 USD je Aktie.

