IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 228,09 USD zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 228,09 USD zu. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 228,70 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,11 USD. Bisher wurden via New York 66.416 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 228,70 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 0,27 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 135,87 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 40,43 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,63 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,79 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,50 USD.

Am 24.07.2024 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 15,77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die IBM-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

