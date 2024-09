IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 204,76 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 204,76 USD. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 205,80 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 204,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 182.047 IBM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.09.2024 auf bis zu 205,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,58 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 135,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 33,64 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 6,63 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,79 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50 USD an.

Am 24.07.2024 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD erwirtschaftet worden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von IBM wird am 23.10.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 15.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,12 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

