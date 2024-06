IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 167,37 USD.

Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 167,37 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 166,87 USD. Bei 169,98 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 90.205 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,18 USD. Dieser Kurs wurde am 13.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2023 bei 129,19 USD. Abschläge von 22,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,63 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,81 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,50 USD aus.

Am 24.04.2024 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,46 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 16.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,94 USD je IBM-Aktie.

