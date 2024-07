IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag

So entwickelt sich IBM

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Mit einem Kurs von 177,76 USD zeigte sich die IBM-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die IBM-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 177,76 USD. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 177,84 USD. Bei 176,63 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 177,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 64.109 Stück.

Am 13.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,18 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 12,05 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 132,58 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 25,42 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,80 USD, nach 6,63 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,46 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14,25 Mrd. USD eingefahren.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 16.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,94 USD im Jahr 2024 aus.

