IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM fällt am Abend

12.09.25 20:24 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM fällt am Abend

Die Aktie von IBM gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 254,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
216,00 EUR -3,05 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,1 Prozent auf 254,16 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 252,59 USD. Bei 256,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 194.080 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 16,50 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 203,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,69 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 236,00 USD.

Am 23.07.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,98 Mrd. USD im Vergleich zu 15,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,16 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025IBM SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2024IBM HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

