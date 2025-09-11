IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM fällt am Abend

Notierung im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 254,16 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,1 Prozent auf 254,16 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 252,59 USD. Bei 256,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 194.080 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 16,50 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 203,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,69 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 236,00 USD.

Am 23.07.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,98 Mrd. USD im Vergleich zu 15,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,16 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verdient

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert