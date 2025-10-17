IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Abend mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von IBM. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 280,26 USD zu.

Das Papier von IBM konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 280,26 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 280,36 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 276,37 USD. Bisher wurden via New York 264.162 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 301,03 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,41 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 203,61 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,35 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,70 USD, nach 6,67 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

IBM veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 16,98 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,17 USD je IBM-Aktie belaufen.

