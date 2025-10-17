IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag gesucht

So entwickelt sich IBM

Die Aktie von IBM zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 277,00 USD.

Um 15:52 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 277,00 USD nach oben. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 278,27 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 276,37 USD. Bisher wurden heute 179.915 IBM-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 301,03 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (203,61 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 26,49 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,70 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 23.07.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 16,98 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 15,77 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte IBM die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2025 11,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 5 Jahren verdient

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Erste Schätzungen: IBM stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor