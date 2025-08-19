IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM schiebt sich am Mittwochnachmittag vor
Die Aktie von IBM zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 241,65 USD.
Werte in diesem Artikel
Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 241,65 USD. Bei 242,12 USD erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 242,11 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 59.594 IBM-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 296,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 22,53 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.08.2024 bei 193,82 USD. Abschläge von 19,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,69 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16,98 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,15 USD je IBM-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2020
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|19.07.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|11.04.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2018
|Red Hat Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2024
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2024
|IBM Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|24.10.2024
|IBM Sell
|UBS AG
|19.07.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|12.01.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.07.2017
|IBM Underweight
|Barclays Capital
