IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

20.08.25 16:10 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Die Aktie von IBM zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 241,65 USD.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 241,65 USD. Bei 242,12 USD erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 242,11 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 59.594 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 296,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 22,53 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.08.2024 bei 193,82 USD. Abschläge von 19,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,69 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16,98 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,15 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025IBM SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2024IBM HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IBM Corp. (International Business Machines) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen