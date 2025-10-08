IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von IBM

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 286,99 USD.

Die IBM-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 286,99 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 286,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 294,16 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 335.774 IBM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 301,03 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,89 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2024 auf bis zu 203,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 29,05 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,70 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 236,00 USD.

Am 23.07.2025 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 16,98 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,65 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,17 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

