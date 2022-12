IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag mit Kursplus

Die IBM-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 133,44 EUR. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 133,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 133,42 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 101 IBM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.11.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 7,71 Prozent zulegen. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 19.10.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,93 Prozent auf 14.107,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17.618,00 USD gelegen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von IBM wird am 25.01.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 23.01.2024.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,11 USD je Aktie.

