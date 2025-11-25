IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Abend mit roten Vorzeichen

IBM im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 303,69 USD.

Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 303,69 USD abwärts. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 297,19 USD. Mit einem Wert von 304,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 199.227 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 324,90 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 6,98 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 214,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,71 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,00 USD je IBM-Aktie aus.

Am 22.10.2025 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent auf 16,33 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2025 11,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

