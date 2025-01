IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Dienstagnachmittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 222,01 USD.

Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 222,01 USD abwärts. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 221,77 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,32 USD. Bisher wurden via New York 70.794 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 239,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 26,74 Prozent sinken.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,79 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 197,50 USD für die IBM-Aktie.

IBM ließ sich am 23.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,59 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,88 Prozent auf 14,97 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 17,38 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 10,20 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

