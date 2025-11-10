DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,27 +2,9%Nas23.496 +2,1%Bitcoin91.568 +0,9%Euro1,1561 ±0,0%Öl63,92 +0,4%Gold4.109 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte
NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta? NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.