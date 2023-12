BVB-Aktie fester: Stürmer Malen will Dortmund wohl verlassen

In der Winterpause

Flügelstürmer Donyell Malen will nach Sky-Informationen Borussia Dortmund vorzeitig verlassen.

Der Niederländer plane demnach seinen Abschied vom Fußball-Bundesligisten, wie Sky am Montagabend berichtete. Demnach würde der Vizemeister kein Veto gegen einen Transfer des 24-Jährigen in der Winterpause einlegen. Dafür müsste ein Interessent aber mindestens 30 Millionen Euro an Ablöse zahlen. Malen hat bei den Schwarz-Gelben noch einen Vertrag bis 30. Juni 2026.

Malen war im Sommer 2021 von der PSV Eindhoven für kolportierte 30 Millionen Euro nach Dortmund gewechselt, kam aber lange nicht in Schwung. Zudem war er immer wieder mal verletzt. In der vergangenen Saison zeigte er sein Potenzial und wurde zum Leistungsträger, kam auf neun Treffer sowie sieben Assists in 26 Bundesliga-Einsätzen. Doch nach Sky-Informationen soll er vor allem mit der Position unzufrieden sein, auf der ihn Trainer Edin Terzic einsetzt.

Zuletzt musste sich Malen mit einer Rolle als Einwechselspieler begnügen. Dennoch erinnerte Terzic am Dienstag an die Qualitäten des schnellen Angreifers: "Er bleibt unser torgefährlichster Spieler in diesem Kalenderjahr. Das wissen wir. Es ist nicht so, dass er weit weg ist von der Startelf." In den vergangenen Partien erhielt Jamie Bynoe-Gittens den Vorzug und nutzte die Chance. "Jamie hat es richtig gut gemacht. Das ist dann der Grund dafür, warum Donyell sich ein bisschen gedulden muss", kommentierte Terzic, ging aber nicht auf die Wechselgerüchte um Malen ein.

Bundesliga-Spiel gegen Mainz live bei Sat.1

Der Privatsender Sat 1 wird das Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 live im Free-TV übertragen. Die Partie des 16. Spieltages findet in der englischen Woche kurz vor Weihnachten am 19. Dezember (20.30 Uhr) statt. Einen entsprechenden Bericht des Portals "Sportbuzzer" bestätigte der Sender am Dienstag.

Die Sat.1-Übertragung ist möglich durch eine Sub-Lizenz mit Sky. Die Vereinbarung enthält eine weitere Begegnung in der Rückrunde. Welche das ist, steht bislang nicht fest. Der Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte an den Bundesliga-Spielen in der Woche und am Samstag.

Sat.1 zeigt zudem am 17. Dezember (Sonntag, 19.30 Uhr) das Spiel von Titelverteidiger Bayern München gegen den VfB Stuttgart parallel zum kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN. Diese Konstellation gilt auch für das erste Spiel des deutschen Meisters im neuen Jahr am 12. Januar (Freitag, 20.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim.

Schon zum Start der Saison hatte der Free-TV-Sender Sat.1 die Partie Werder Bremen gegen Bayern München präsentiert. Diese drei Spiele enthält der TV-Vertrag mit der Deutschen Fußball Liga.

Die BVB-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 1,22 Prozent auf 3,74 Euro.

/bue/deg/DP/ngu

DORTMUND (dpa-AFX) / HAMBURG (dpa-AFX) -