Enges Rennen um DAX-Plätze im März - Daimler Truck ohne Sorge

Dem vom ehemaligen Daimler-Konzern abgespaltenen Lkw-Bauer gelang nur knapp zwei Monate nach seiner Erstnotierung der Sprung in den MDAX . In wenigen Tagen erwarten Index-Experten bereits den Aufstieg in den deutschen Leitindex. Zugleich hat auch der Versicherer Hannover Rück gute Chancen auf einen Aufstieg vom MDax in den DAX

Der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo wird über mögliche Wechsel am Donnerstagabend, 3. März, informieren. Etwaige Änderungen werden am 21. März wirksam.

Mit einem Börsenwert nach Streubesitz von circa 13,8 Milliarden Euro gilt Daimler Truck als offensichtlicher Aufsteiger. Derzeit hätte zudem Hannover Rück ebenfalls einen Platz im DAX ergattert, sagte Index-Experte Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel. Allerdings sei dies sehr knapp, "sodass es spannend wird, ob es tatsächlich einen zweiten Aufsteiger geben wird."

Nach wie vor muss seinen Berechnungen zufolge der Konsumgüterkonzern Beiersdorf seinen Platz für Daimler Truck räumen. Im Fall eines weiteren Wechsels dürfte es zudem das Energieunternehmen Siemens Energy treffen. "Aber auch unter den Absteigern ist noch nichts entschieden, und Delivery Hero ist als Kandidat ebenfalls im Spiel."

Marc Decker dagegen, stellvertretender Leiter Aktien bei Quintet Private Bank, rechnet eher mit der Herausnahme des Essenslieferdienstes und einem Verbleib von Beiersdorf. "Delivery Hero wird nach dem Kurseinbruch der vergangenen Wochen voraussichtlich aus dem DAX ausscheiden", schreibt er und ergänzt: "Damit folgt ein Value-Titel auf eine Wachstumsaktie, passend zur derzeitigen Strömung an den Märkten." Zudem sieht er auch den Kochboxen-Lieferdienst HelloFresh, Beiersdorf und den Diagnostikkonzern QIAGEN als Abstiegskandidaten, wohingegen Hannover Rück "in Lauerstellung" auf den DAX bleibe.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

