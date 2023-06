Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Infineon 35,70 EUR

Die Infineon-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 35,86 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 36,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 264.139 Infineon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,97 EUR) erklomm das Papier am 30.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 42,34 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,42 EUR an.

Infineon ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.119,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.298,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Infineon am 03.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2024 dürfte Infineon die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,55 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

