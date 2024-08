Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit KursVerlusten

Blick auf Infineon-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,1 Prozent auf 30,15 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 30,15 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,69 EUR nach. Bei 29,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.673.765 Infineon-Aktien.

Am 15.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,52 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,346 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,61 EUR.

Infineon ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 3,63 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,12 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 05.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,82 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt am Nachmittag ab

Infineon-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral