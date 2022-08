Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag freundlich

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 28,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 29,51 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.034.133 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 43,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Bei 20,68 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 39,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,66 EUR.

Am 03.08.2022 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.618,00 EUR umgesetzt, gegenüber 2.722,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.11.2022 erwartet. Am 14.11.2023 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

