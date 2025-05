Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Mittag zu

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 30,26 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 30,26 EUR zu. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 30,26 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,90 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 756.351 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,33 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,17 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2024 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,367 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,00 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 04.02.2025 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2025 1,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

