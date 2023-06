Infineon Aktie News: Infineon gibt am Dienstagvormittag ab

Aktien in diesem Artikel Infineon 35,37 EUR

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 35,08 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,97 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,22 EUR. Zuletzt wechselten 119.522 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 30.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,97 EUR an. 8,25 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 41,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 44,42 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.119,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.298,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,89 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Infineon am 03.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

