Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 37,24 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 37,24 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 37,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.792.250 Infineon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 7,54 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (27,07 EUR). Mit Abgaben von 27,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,72 EUR.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.149,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.143,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 06.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,37 EUR im Jahr 2024 aus.

