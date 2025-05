Infineon Aktie News: Infineon steigt am Dienstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 34,10 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 34,10 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,65 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.028.122 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,65 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,17 EUR ab. Abschläge von 32,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,359 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,17 EUR an.

Infineon ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,13 Prozent auf 3,59 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je Aktie aus.

