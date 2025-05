Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit Kursplus

So entwickelt sich Infineon

Die Aktie von Infineon zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 34,32 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 34,32 EUR. Bei 34,65 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.172.013 Infineon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,43 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. 14,89 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,359 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,17 EUR.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,63 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

