Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 26,65 EUR. Bei 26,65 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.142.622 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Bei 20,68 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,88 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 37,52 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 03.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3.618,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.722,00 EUR umgesetzt worden waren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie dreht ins Plus: Infineon peilt weitere Übernahmen an - Keine neuen großen Standorte geplant

Infineon-Aktie: Mit mehr Profit

Experten sehen bei Infineon-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images