Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 12:22 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 29,48 EUR nach oben. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,69 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,53 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 414.856 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,42 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 28,82 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,68 EUR am 05.07.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,320 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,600 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,92 EUR.

Infineon gewährte am 15.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.143,00 EUR im Vergleich zu 3.007,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 01.02.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,12 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

