Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 32,56 EUR.

Die Infineon-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 32,56 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 32,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,19 EUR. Bisher wurden heute 1.133.251 Infineon-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 21,10 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 23,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2024 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,30 EUR aus.

Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

