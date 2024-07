Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag leichter

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 30,43 EUR.

Die Infineon-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 30,43 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 30,13 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,43 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 166.345 Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,350 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,72 EUR.

Infineon veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 3,63 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,12 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Infineon am 05.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Infineon.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Aktie aus.

