Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 2,2 Prozent auf 24,78 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 25,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.998.077 Infineon-Aktien.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,48 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 20,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,85 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 37,45 EUR an.

Infineon gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.618,00 EUR im Vergleich zu 2.722,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Infineon wird am 15.11.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 14.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,91 EUR je Aktie aus.

