Insider bewegt 3U-Aktien

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei 3U am 09.03.2023 informiert. Am 13.03.2023 wurde der Handel mit 3U-Anteilen gemeldet. Schmidt, Michael, Aufsichtsrat bei 3U fügte dem eigenen Portfolio 8.339 3U-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 09.03.2023 einen Wert von jeweils 4,89 EUR. Die 3U-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,20 Prozent auf 5,04 EUR.

Die 3U-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,80 Prozent auf 5,06 EUR nach. Über FSE wurden im Handelsverlauf 9.110 3U-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. 3U wird aktuell mit einem Börsenwert von 179,15 Mio. Euro gelistet. Im Free Float befinden sich derzeit 35.829.700 Papiere.

Bereits am 09.03.2023 wurde eine Insidertrade von Schmidt, Michael ausgemacht. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 1.000 Papiere zu jeweils 4,96 EUR.

Redaktion finanzen.net