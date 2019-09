E.ON kündigt Zwangsabfindung der innogy-Aktionäre an - innogy-Aktie schwach, E.ON-Papiere wenig bewegt

Sobald die EU-Kommission den Deal zwischen den beiden Stromriesen freigegeben habe, werde E.ON die Zwangsabfindung der übrigen innogy -Aktionäre in die Wege leiten, teilte E.ON am Mittwochabend mit. Der Schritt ermögliche es, "die in den letzten Monaten mit innogy gemeinsam erarbeiteten Integrationspläne so schnell wie möglich umzusetzen", hieß es weiter. E.ON werde durch den Deal bald 90 Prozent der innogy-Aktien halten und erfülle damit die Voraussetzung für die Zwangsabfindung ("Squeeze-Out"). Die innogy-Aktie ist auf die Mitteilung hin nachbörslich 1,5 Prozent im Plus.

Die innogy-Aktie gibt im XETRA-Handel derzeit 2,27 Prozent ab auf 44,74 Euro, während die E.ON-Papiere 0,02 Prozent abgeben auf 8,52 Euro.

ESSEN (dpa-AFX)

